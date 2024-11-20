"Дозволяти" – це не завжди правильно: коли варто замінити його на "давати змогу"

Як правильно: "дозволяти" чи "давати змогу"

Українська мова багата на синоніми та відтінки значень. Здавалося б, просте слово "дозволяти" має свої мовні аспекти.

"Телеграф" пропонує розглянути правильне вживання цього слова та його доречну альтернативу. Ці варіанти варто знати кожному, хто прагне говорити правильною українською.

Коли вживаємо "дозволяти"

Слово "дозволяти" в українській мові має конкретне значення – давати дозвіл. Його варто використовувати, коли йдеться про:

офіційний дозвіл,

надання права щось робити,

згоду на певні дії.

Приклади правильного вживання:

Батьки дозволили дитині пізніше лягти спати.

Керівник дозволив достроково піти у відпустку.

Закон дозволяє реєструвати бізнес онлайн.

Коли краще сказати "давати змогу"

Якщо ситуація не передбачає прямого дозволу, а йдеться про:

можливість щось зробити,

створення умов,

технічні можливості,

природні явища.

У цих випадках краще використовувати словосполучення "давати змогу".

Приклади правильного вживання:

Нова технологія дає змогу економити електроенергію.

Сонячна погода дає змогу провести захід на відкритому повітрі.

Отже, щоразу, коли використовуєте слово "дозволяти", запитайте себе: чи справді тут ідеться про надання дозволу? Якщо ні – замініть на "давати змогу".

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