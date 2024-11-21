Атмосферный фронт принес сильный снег и ливни: какие области уже страдают (карты)

Некоторые области присыпало уже изрядно

Метеорологическая зима начинает пробираться в Украину. Центральные области Украины оказались под снежным покровом. По состоянию на 21 ноября снегопад охватил широкую полосу — снег прошел от Черновцов через Винницу до Киева и Черниговщины, задел также Одесщину. Вечером мокрый снег окутал также Львовщину.

Согласно карте погодного радара Windy, снежный покров сохранится почти по всему центру страны в течение дня. На границе Черкасс и Кропивницкого снег переходит в дождь. Особенно интенсивные осадки прогнозируются в Сумской и Кропивницком. Синоптики предупреждают о ливневых дождях с показателями 11-14 миллиметров в час.

Известная украинская синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 21 ноября. По ее прогнозу из-за атмосферного фронта в Украине ожидаются резкие погодные изменения. Температурный режим будет нестабильным. Если сегодня еще местами остается тепло, то с 22 ноября ожидается похолодание по всей стране.

В Киеве 21 ноября синоптики предупреждают о сложной погодной ситуации: местами дождь будет превращаться в мокрый снег, прогнозируется резкое снижение температуры, возможно налипание мокрого снега и порывистый ветер. Вечером киевлян ждет высокая вероятность образования гололеда.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве будет снег, а синоптики ухудшили прогноз погоды. Чего ждать киевлянам.