В Киеве метет снег, а синоптики ухудшили прогноз погоды: чего ожидать

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В четверг, 21 ноября, в Киеве утром шел мокрый снег. На дорогах работает спецтехника.

Об этом сообщили в КГГА. Там отметили, что спецтехника УК "Киевавтодор" выполняет превентивную обработку дорожного покрытия.

"По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 ноября, в столице облачно, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипания мокрого снега, на дорогах гололедица. К обработке покрытия редкими хлоридами привлекли 124 единицы спецтехники", — говорится в сообщении.

В КМВА призвали водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Местные телеграмм-каналы столицы публикуют видео.

Стоит отметить, что накануне вечером синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине. Но пока сильных морозов и осадков не предвидится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце ноября. Температура воздуха, как и атмосферное давление, будет сильно колебаться в течение всей третьей декады месяца.