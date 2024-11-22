"Это нарушение всех красных линий": в Раде прокомментировали новые угрозы и "предупреждения" от Путина

Обращение к международным партнерам депутаты считают критически важным

Вооруженные Силы РФ, президент страны агрессора Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявили о намерениях предупреждать украинских гражданских перед запусками баллистических ракет, в том числе межконтинентальных. Более того, военное руководство врага планирует отработать этакие "механизмы оповещения".

Как это будет происходить, пока неизвестно. Однако за день до этого наши украинские депутаты отменили заседание Верховной Рады из-за угрозы российского удара. Накануне посольство США предупредило парламентариев о потенциальной угрозе обстрела правительственного квартала.

Годами враг наносил ракетные удары без предупреждений. Так что такая "внезапная" забота выглядит как очередной элемент информационной войны.

"Телеграф" спросил членов комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о том, не воспользуется ли Кремль паникой, чтобы сорвать законотворческую деятельность.

"Такие вопросы должны решить военные, а не политики"

Сейчас понятно, что публичные предупреждения о ракетных ударах вполне могут вызвать массовую панику среди гражданского населения, особенно если появятся конкретные угрозы типа "завтра атакуем Киев". При этом, по словам члена комитета по национальной безопасности и обороны, народного депутата от "Слуги народа" Юрия Здебского, этот вопрос еще не обсуждался на заседании комитета.

— Мы получили эту информацию, но пока только анализируем. Военные должны дать оценку: какова сила поражения этих ракет, какую площадь они могут накрывать, каковы их технические характеристики. Это вопрос для профессионалов, а не для политиков. Они должны разработать алгоритмы действий по защите людей, — сказал он журналистам "Телеграфа".

Как пояснил депутат, на данном этапе происходит только сбор и анализ информации. Он подчеркнул, что в такой ситуации ключевое слово имеют военные эксперты и профильные институты, которые должны детально изучить вопросы и предоставить профессиональные рекомендации. Политики не могут самостоятельно принимать решения в таких сложных вопросах безопасности — их роль состоит в том, чтобы задавать правильные вопросы и опираться на экспертные заключения специалистов.

Надежда на партнеров

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") заявила, что Украина должна обращаться к нашим партнерам.

— Нужно немедленно инициировать созыв Совета безопасности ООН, а также обсудить этот вопрос на Совете Украина-НАТО, который должен состояться 26 ноября. Это необходимо для того, чтобы рассмотреть ситуацию с применением страной-агрессором межконтинентальных ракет. Я считаю это нарушением всех красных линий и разрушением мирового порядка, — заявила она.

"Депутаты будут работать в штатном режиме"

По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и бывшего представителя президента Украины в Верховной Раде Федора Вениславского: вся эта история есть компонентом русской информационно-психологической войны, которую она ведет постоянно.

— Мы учтем в нашей работе собственный опыт и будем работать в штатном режиме, принимая во внимание меры безопасности, которые будут применяться в случае реальной угрозы, — говорит нардеп.

Вениславский считает, что решение об отмене заседания вправе принимать согласительный совет депутатских фракций. Так что если такое решение было принято, то, вероятно, они учли все потенциальные угрозы.

— Не исключаю, что это повлияло на то, что сегодня заседание не состоялось, хотя депутаты работают. Я работаю в своем офисе в правительственном квартале, провожу рабочие совещания, и у меня никаких вопросов нет. А по поводу пленарных заседаний в зале это, вероятно, было обосновано имеющимися угрозами, — подытожил он.

Напомним, в ОП также уже отреагировали на обещания Кремля "предупреждать" украинцев об обстрелах.