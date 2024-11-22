"Сложно комментировать, что придумал этот д*бил": в ОП отреагировали на обещания Кремля "предупреждать" украинцев об ударах

РФ ежедневно обстреливает украинские города

После удара по Украине межконтинентальной баллистической ракетой россияне решили оповещать украинцев о новых атаках. Однако они могут только увеличивать устрашение.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в Офисе президента. Так собеседник прокомментировал соответствующее заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, россияне уже более тысячи дней ежедневно наносят свои удары. Он отметил, что РФ часто атакует и баллистическими ракетами.

"Это террористы. Террористы могут только увеличивать устрашение. Ну если люди после 1000 дней впадают в истерию, то что поделаешь. И сложно комментировать, что там придумал этот д*бил", — сказал собеседник.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".