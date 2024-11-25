Favbet Foundation и SPARTABOX объявляют набор на бесплатную секцию самбо для детей военнослужащих и ВПЛ

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с бойцовским клубом SPARTABOX приглашают детей военнослужащих и внутренне перемещенных лиц на бесплатные занятия в Киеве.

В SPARTABOX открылись новые занятия по боевому самбо, которые будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в 16:30 в киевской Академии единоборств SPARTABOX. В рамках секции будет сформировано несколько групп для детей от 8 до 13 лет.

Запись по телефону +38 (093) 170 06 61

Учат детей опытные тренеры Сергей Бобырь и Ренат Ахмедханов. Сергей — многократный призер чемпионатов мира, тренер национальной молодежной сборной Украины по боевому самбо. Специализируется на боевом самбо, самбо, дзюдо, кикбоксинге, греплингу, панкратионе и ММА. За более чем 19 лет преподавания он подготовил многих мастеров спорта Украины по различным видам единоборств. Ренат Ахмедханов — борец вольного стиля и мастер спорта Украины по вольной борьбе.

На фото: воспитанник секции «Сильнее вместе»

Новая секция — часть большого проекта "Сильнее вместе" от Favbet Foundation, цель которого — предоставить украинским детям больше возможностей для гармоничного развития. В прошлом году в рамках проекта фонд уже открыл несколько бесплатных секций по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.

"Мы счастливы, что Favbet Foundation сегодня может дарить новые спортивные увлечения детям наших защитников и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Уверены, что под руководством наставников SPARTABOX дети получат замечательное и полезное хобби, а возможно — сделают первые шаги к чемпионским титулам", — говорят в Favbet Foundation.