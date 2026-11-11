Как защитить Telegram от мошенников: четыре настройки, которые стоит изменить каждому
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Мошенники маскируют ловушки под просьбы проголосовать в конкурсе и сообщения службы поддержки
Telegram хранит немало личной информации пользователей, поэтому недостаточно просто установить пароль на телефон. Некоторые настройки мессенджера стоит изменить сразу после регистрации, чтобы посторонние не могли получить доступ к переписке и личным данным.
Как усилить защиту аккаунта, ограничить доступ незнакомцев и не попасться на удочку мошенников, расскажет "Телеграф".
Включите двухэтапную проверку и код блокировки
Откройте "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Двухэтапная проверка" и установите дополнительный пароль для входа в аккаунт. Добавьте адрес электронной почты: он нужен для восстановления доступа, если забудете пароль.
В этом же разделе конфиденциальности откройте "Код блокировки", задайте код и включите автоматическую блокировку приложения. Она защищает переписку, когда кто-то получает доступ к вашему телефону. Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от устройства и версии Telegram.
Отключите лишние устройства
Перейдите в "Настройки" → "Устройства" и просмотрите активные сеансы – телефоны, компьютеры и браузеры, с которых открыт ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое подключение, воспользуйтесь командой "Завершить все другие сеансы": текущий останется активным.
Завершите сеансы на устройствах, которыми не пользуетесь, особенно на общих компьютерах. Включите автоматическое завершение старых сеансов после недели бездействия.
Отключите автоматическую загрузку вложений
В настройках Telegram найдите управление автоматической загрузкой медиа и отключите ее. Это ограничивает нежелательное попадание файлов на устройство. Загружайте вложения вручную, когда понимаете, кто их отправил и зачем.
Этот пункт находится в "Настройках" → "Данные и хранилище" → "Автоматическая загрузка медиа"; отдельно можно управлять загрузкой через мобильную сеть, Wi-Fi и в роуминге, а также полностью отключить ее.
Не устанавливайте неизвестные приложения, которые предлагают в чате для просмотра видео или открытия вложения. Злоумышленники используют такие предложения для распространения вредоносного программного обеспечения. Обновляйте Telegram и операционную систему: обновления устраняют известные уязвимости.
Ограничьте видимость данных и распознавайте фишинг
В разделе "Конфиденциальность и безопасность" ограничьте видимость номера телефона, фото профиля и времени последней активности. Настройте, кто может добавлять вас в группы и каналы. Те, кто уже сохранил ваш номер, по-прежнему будут его видеть.
Не передавайте код входа: мошенники могут выдавать себя за службу поддержки и направлять на поддельные сайты.
Проверяйте неожиданные просьбы знакомых открыть ссылку или документ либо одолжить деньги – позвоните или напишите по другому каналу.
Как сообщал "Телеграф", в схеме взлома Telegram пользователям приходит сообщение о переезде чата с предложением нажать "Запустить".