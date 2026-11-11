Как защитить Telegram от мошенников: четыре настройки, которые стоит изменить каждому

Мошенники маскируют ловушки под просьбы проголосовать в конкурсе и сообщения службы поддержки

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Telegram хранит немало личной информации пользователей, поэтому недостаточно просто установить пароль на телефон. Некоторые настройки мессенджера стоит изменить сразу после регистрации, чтобы посторонние не могли получить доступ к переписке и личным данным.

Как усилить защиту аккаунта, ограничить доступ незнакомцев и не попасться на удочку мошенников, расскажет "Телеграф".

Включите двухэтапную проверку и код блокировки

Откройте "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Двухэтапная проверка" и установите дополнительный пароль для входа в аккаунт. Добавьте адрес электронной почты: он нужен для восстановления доступа, если забудете пароль.

Дополнительный пароль помогает защитить вход в аккаунт Telegram

В этом же разделе конфиденциальности откройте "Код блокировки", задайте код и включите автоматическую блокировку приложения. Она защищает переписку, когда кто-то получает доступ к вашему телефону. Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от устройства и версии Telegram.

Отключите лишние устройства

Перейдите в "Настройки" → "Устройства" и просмотрите активные сеансы – телефоны, компьютеры и браузеры, с которых открыт ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое подключение, воспользуйтесь командой "Завершить все другие сеансы": текущий останется активным.

Проверка активных сеансов помогает обнаружить незнакомые устройства в аккаунте

Завершение сторонних сеансов оставляет вход на текущем устройстве активным

Завершите сеансы на устройствах, которыми не пользуетесь, особенно на общих компьютерах. Включите автоматическое завершение старых сеансов после недели бездействия.

Отключите автоматическую загрузку вложений

В настройках Telegram найдите управление автоматической загрузкой медиа и отключите ее. Это ограничивает нежелательное попадание файлов на устройство. Загружайте вложения вручную, когда понимаете, кто их отправил и зачем.

Этот пункт находится в "Настройках" → "Данные и хранилище" → "Автоматическая загрузка медиа"; отдельно можно управлять загрузкой через мобильную сеть, Wi-Fi и в роуминге, а также полностью отключить ее.

Автозагрузку медиа можно отключить в разделе "Данные и память"

Отключение автозагрузки медиа не позволяет файлам попадать на устройство без необходимости

Не устанавливайте неизвестные приложения, которые предлагают в чате для просмотра видео или открытия вложения. Злоумышленники используют такие предложения для распространения вредоносного программного обеспечения. Обновляйте Telegram и операционную систему: обновления устраняют известные уязвимости.

Ограничьте видимость данных и распознавайте фишинг

В разделе "Конфиденциальность и безопасность" ограничьте видимость номера телефона, фото профиля и времени последней активности. Настройте, кто может добавлять вас в группы и каналы. Те, кто уже сохранил ваш номер, по-прежнему будут его видеть.

Не передавайте код входа: мошенники могут выдавать себя за службу поддержки и направлять на поддельные сайты.

Проверяйте неожиданные просьбы знакомых открыть ссылку или документ либо одолжить деньги – позвоните или напишите по другому каналу.

Как сообщал "Телеграф", в схеме взлома Telegram пользователям приходит сообщение о переезде чата с предложением нажать "Запустить".