Будут ли изумрудные светофоры еще неизвестно: разработчики прокомментировали планы изменений на дорогах

Изменения коснутся не всех светофоров

Окончательная версия новой редакции ДСТУ 4092 "Светофоры дорожные", которая якобы начнет действовать с 1 мая 2025 г. и введет изменения в правила дорожного движения, в частности цветах светофора, еще недоступна. Об этом "Телеграфу" заявили в КП "Центр организации дорожного движения".

В настоящее время существует лишь приказ, и даже организации, участвовавшие в разработке изменений, не имеют доступа к финальному варианту.

Специалисты, разрабатывавшие этот ДСТУ, добавляли свои предложения, поэтому могут предоставить комментарии только в пределах своей части работы.

Отрывки документа уже распространяется в соцсетях, например, их опубликовал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Часть документа ДСТУ 4092:2024

По его словам, новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает. Более того, речь не идет о замене всех старых светофоров, а лишь стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог.

В свою очередь соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в комментарии "Телеграфу" пояснил, что утверждение о том, что старые светофоры не будут соответствовать новому ДСТУ, и что на этом основании можно будет опровергнуть нарушение ПДД — не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что даже в случае если старые светофоры не будут заменены, правонарушители должны будут еще доказать свою правоту в суде.

Напомним, в Украине 1 мая 2025 года начнет действовать новая редакция Государственного стандарта ДСТУ 4092 "Светофоры дорожные". Информация была опубликована на сайте Украинского научно-исследовательского и учебного центра, однако страница пока недоступна.

Сообщалось, что в скором времени на украинских дорогах цвет зеленого сигнала светофоров будет изумрудным, а стрелки на линзах светофоров будут шевронными.