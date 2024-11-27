Украинский футболист получил травму в результате ракетного удара РФ

Игрок получил ранение ноги

В среду, 27 ноября, в Геронимовке (Черкасская область) состоялся матч 18-го тура Первой лиги между сумской "Викторией" и тарасовской ЮКСА. В этом поединке сыграл футболист номинальных хозяев Максим Чеглов, который получил травму ноги в результате ракетного удара РФ по Сумам 17 ноября.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Виктории". Чеглов появился на поле на 64-й минуте, о характере его повреждения рассказал комментатор встречи на YouTube-канале DIVISPORT.

"Недавно был прилет баллистической ракетой по городу Сумы, тогда погибло 12 человек, двое из них – дети. Прилет был в плотную городскую застройку, были повреждены многоквартирные дома.

Я это говорю, потому что полузащитник "Виктории" Максим Чеглов сегодня в заявке, но неизвестно, сможет ли он принять участие в игре, именно из-за этого ракетного удара по городу Сумы. Он находился рядом с тем местом, эпицентром удара, этих событий. Он получил ранение ноги в том моменте. Поэтому он не может полноценно играть с первых минут за свою команду", — заявил комментатор.

По информации представителя Сумской ОВА, РФ ударила по Сумам баллистическими ракетами в кассетном снаряжении. В городе был объявлен траур по погибшим.