Автомобильный мост в Крыму разрушила морковка: как так вышло (фото)

В результате происшествия пострадали два человека

Обрушение автомобильного моста в Крыму произошло буквально из-за моркови. Конструкции не выдержали её веса.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики. По их данным, обрушение железобетонного моста в Джанкое произошло в тот момент, когда по нему проезжала фура, гружённая морковью. Дело в том, что грузоподъёмность переправы составляет 18 тонн, а, по словам водителя грузовика, под которым провалился мост, он перевозил 21 тонну груза.

Стоит отметить, что после грузовика с моста слетела и легковушка. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Также в результате ДТП были повреждены электросеть и железнодорожное полотно, находившееся под мостом. Отменены 6 пригородных поездов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Крымский мост уже рассыпается. Согласно предположениям спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, причиной может служить перегрузка сооружения. В то же время о том, что Крымский мост нуждается в срочном ремонте, также сообщало партизанское движение АТЕШ.

Также мы писали о том, что в Крыму начался пожар после "мощного хлопка".