Стратегию не меняли. В СНБО объяснили, продолжатся ли массовые атаки РФ зимой

Но враг получит ответ

В четверг, 28 ноября, враг атаковал Украину ракетами БПЛА. Однако у россиян есть ресурсы для таких обстрелов еще на несколько месяцев вперед.

Об этом сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко. Впрочем, он пытался успокоить украинцев.

"Будьте в безопасности, враг совершает очередной комбинированный обстрел Украины. У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина тоже бьет, будет бить и отбиваться", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 13 ноября, после 73 дней перерыва Россия вновь атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массирован, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупреждают, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробалистики.