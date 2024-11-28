Отмыл 250 миллионов рублей в России и сбежал: что известно о муже Цымбалюк и как он выглядит

Мужчина скрывается от следствия за пределами России

Инна Цымбалюк в прошлом — модель, известная телеведущая, работавшая в программе "Танцую для тебя" вместе с Юрием Горбуновым. Также она часто появлялась на разных светских раутах. Впрочем, однажды ведущая перестала появляться на публике.

Впоследствии выяснилось, что модель переехала в Россию и вышла замуж. "Телеграф" расскажет об муже бывшей телеведущей.

Что известно о мужчине Инны Цымбалюк

Встречу телеведущей с будущим избранником устроил российский певец Александр Буйнов. Речь идет о российском олигархе Игоре Пестрикове. Мужчина старше Цымбалюк на 18 лет. Их отношения начали развиваться, когда модель переехала в Россию.

Так, в 2013 году пара обручилась. Вскоре у них родилась дочь. С этого времени Инна очень редко приезжала в Украину. Своего любимого Цымбалюк тоже не показывает публике. К тому же они не посещают массовых мероприятий, где их могут заметить папарацци. В сети есть всего 2 совместных фото супругов.

В России Игорь Пестриков имеет неоднозначную репутацию. Он является владельцем 6 компаний, занимающихся металлургией, недвижимостью и торговлей. Некоторые называют его "теневым" бизнесменом, потому что он получает большие доходы.

В 2021 году против бизнесмена открывали уголовное дело из-за стрельбы возле одного из клубов Москвы. Причиной стал конфликт с другим мужчиной. Тогда Пестрикову ограничили выезд из страны.

В 2023 году мужчину обвинили в отмывании 250 миллионов рублей с магниевого завода, где он являлся акционером. Оказалось, что он организовал преступную группировку, занимавшуюся растратой средств предприятия.

Также была попытка отмывания 2,5 млрд рублей. Пестриков сбежал за границу, поэтому его даже объявляли в международный розыск. Сам же мужчина объявил себя банкротом, подав соответствующее заявление в суд.

А в 2024 году московский суд признал бизнесмена виновным в растрате средств магниевого завода. Цымбалюк часто публикует фотографии из-за границы, однако, где именно осели супруги, неизвестно.

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