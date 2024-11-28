Как будут отключать свет в Украине после массированного обстрела 28 ноября

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться

После очередной массированной атаки в четверг, 28 ноября, до конца суток будут применяться три очереди отключений света бытовых потребителей одновременно. В свою очередь энергетики делают все возможное, чтобы вернуть к работе поврежденное россиянами оборудование как можно скорее.

Такая информация была опубликована в Telegram-канале "Укрэнерго". Отмечается, что причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что они определяют только количество очередей, которые необходимо отключить. А графики отключений для каждой очереди определяют облэнерго.

"Пожалуйста, когда свет появляется по графику – потребляйте электроэнергию бережно", — просят в "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утренняя массированная атака россиян на Украину повлекла за собой существенные повреждения инфраструктуры в Ровно. В области без электроснабжения осталось 280 тысяч абонентов. Из-за отсутствия света также есть перебои с водой.