Презент ко дню рождения? СМИ озвучили, к кому из "Укргазбанка" нагрянуло НАБУ

Официального подтверждения этой информации пока нет

В пятницу, 29 ноября, правоохранители пришли с обысками к руководству "Укргазбанка" (UGB). В частности, речь идет и об исполняющем обязанности председателя правления банка.

Об этом пишет Телеграм-канал "Опердень" со ссылкой на свои источники. Однако официально о следственных действиях не сообщалось.

Отмечается, что правоохранители в рамках уголовного производства якобы пришли с обысками к членам кредитного совета "Укргазбанка". Эти лица якобы принимали противоправные решения по выдаче кредитных средств, которые выводились за границу и не возвращались, что нанесло убытки более чем на 1 млрд.

По данным канала, обыски проходят у и.о. председателя правления Радиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходят у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.

Руководство "Укргазбанка"

Стоит отметить, что последняя сегодня отмечает свой день рождения. Об этом свидетельствует информация о Савощенко на официальной странице банка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в "Укргазбанке". Эту информацию подтвердили наши источники в НАБУ.

Напомним, "Укргазбанк" попал в громкий скандал из-за одной из самых дорогих реклам. Ведь одна секунда нового видеоролика стоит в 7 раз дороже секунды крутого клипа Оли Поляковой. То есть государственное финучреждение решило выделить за рекламный ролик 3,65 млн грн, а это около 90 тысяч долларов.