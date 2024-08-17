"Он знает и любит "Охматдет"": Ляшко назначил нового и.о. гендиректора детской больницы

Он был заведующим отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций

В субботу, 17 августа, после отстранения гендиректора "Охматдета" Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил нового исполняющего обязанности директора больницы. Пост получил Александр Урин.

Как отметил Ляшко в Facebook, это решение было принято после совещания с несколькими заведующими "Охматдет".

Во время этой встречи министр услышал мнения медиков о том, как должна двигаться и развиваться детская больница дальше. На назначение Урина на должность и.о. гендиректора повлияло и мнение коллег, уверивших, что они доверяют ему.

"Для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", болеет за "Охматдет" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее. (..) Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся", — отметил чиновник.

Александр Урин

Заметим, что Урин Александр Александрович заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций в "Охматдете".

Напомним, что факты, связанные с восстановлением здания больницы после российской атаки и действиями БФ "Охматдет — здоровое детство" сейчас изучают следователи полиции по его личному обращению. В Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Для аналитической работы задействовано НАБУ, продолжается внутренняя проверка Минздрава, инициированная Виктором Ляшко.

Ранее "Телеграф" писал, почему только на надзор за восстановлением "Охматдета" нужно 14 млн грн.