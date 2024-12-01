Выпрыгнул из окна 17-го этажа: как выглядит могила пророссийского нардепа Чечетова

Политик активно защищал русский язык

Михаил Чечетов – пророссийский политик времен президентства Виктора Януковича. Он был одной из самых заметных фигур "Партии регионов", участвовавшей в приватизации в начале 2000-х и принятии "диктаторских законов".

По официальной версии, политик покончил жизнь самоубийством в 2015 году. Ему было 61. Телеграф расскажет о деятельности чиновника и где его похоронили.

Что известно о Михаиле Чечетове

Муж родился в 1953 году на Курщине. Начал свой путь с работы на шахтах Донбасса. Затем начал учиться в Харьковском инженерно-экономическом институте, где прошел путь от доцента и до профессора кафедры бухгалтерского учета.

В 2004 году начал возглавлять Фонд госимущества. Во время его пребывания на этом посту предприятие "Криворожсталь" продали в пять раз дешевле рыночной стоимости. Через год дал показания по схеме, как украинские миллиардеры приватизировали государственные предприятия.

Затем прошел в парламент от "Партии регионов", где был заместителем председателя фракции. Он давал рекомендации своим коллегам по голосованию: если поднял руку, нужно было поддерживать законопроект, если в горизонтальном положении не стоит. За это некоторые журналисты назвали чиновника "дрессировщиком" и "семафором" партии.

Чечетов активно поддерживал закон "Об основах государственной языковой политики", укреплявший статус русского языка в Украине. Также заявлял, что народным избранникам не следует приходить в Верховную Раду в вышиванках.

В 2012 году активисты гражданского движения "Спільна Справа" обвинили нардепа в подкупе избирателей. Речь шла о том, что Чечетов дарил презенты избирателям и агитировал за Партию регионов на официальных мероприятиях на Черниговщине.

Во время Евромайдана поддерживал агрессивные действия Януковича, в частности, разгон протестующих. А когда "Партию регионов" начали ликвидировать в областях, назвал это "фашисты встали во весь рост". Однако после расстрела майдановцев Чечетов высказался против власти и заявил о переходе в оппозицию: "Теперь уже бывшим руководством страны были допущены грубые ошибки, которые привели к трагическому периоду нашей истории. Мы осуждаем и отмежевываемся от ошибок руководства!".

В 2014 году Чечетов не баллотировался в Раду. Впоследствии правоохранители выдвинули подозрение экснардепу в принятии скандальных "диктаторских законов", которые значительно ограничивали права и свободы граждан. Политика заключили под стражу с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. Эту сумму за Чечетова внес пророссийский нардеп Вадим Новинский.

Вскоре генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что Чечетову предъявят и другие обвинения. Однако в феврале 2015 года мужчина выпрыгнул из окна 17 этажа и погиб. В предсмертной записке Чечетов отметил, что нет сил жить.

"Нет никаких моральных сил жить дальше. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Очень благодарен всем за поддержку. Извините и правильно меня поймите", — написал мужчина.

Могила Чечетова

Панихида за Михаилом Чечетовым прошла в больнице Феофании. Провести политика в последний путь пришли его родные, близкие и коллеги. Журналистов на прощание не допускали. Экс-нардепа не отпевали, а похоронили под звуки саксофона.

Известно, что мужчина был похоронен на Южном кладбище в Киеве. Политику построили большой гранитный памятник с его изображением в полный рост и именем. На надгробной плите можно увидеть открытую книгу, также выполненную из гранита.

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