Для чего военнообязанным женщинам выдают повестки

Это касается не всех украинок

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. В особый период повестки могут получать не только военнообязанные мужчины, а женщины.

Об этом рассказал начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко в интервью "18000". По его словам, повестки женщинам вручают для взятия на воинский учет.

Тимошенко уточнил, что касается это женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

"Вручали и вручаем, но это повестки, прежде всего, касающиеся взятия на воинский учет. Если мы во время проверки предприятий видим, что там есть медицинский работник, мы выдаем распоряжение с повестками, чтобы эти люди пришли к нам и стали на учет", — отметил представитель ТЦК.

Он подчеркнул, что сейчас речь не идет о непосредственной мобилизации женщин, а только о фиксации данных в воинских реестрах.

"Это не массовое явление. Повестки специально, чтобы призвать военнообязанных женщин, не выдают. Служба женщин предусмотрена по добровольному согласию", — говорит Тимошенко.

Также начальник Черкасского ТЦК напомнил, что граждане, ранее признанные ограниченно пригодными, согласно новому закону, должны пройти медосмотр для определения пригодности. Тимошенко отметил, что таким выдают повестки на ВВК.

Напоминаем, что Кабинет Министров Украины разработал законопроект №12076, предлагающий правила взятия женщин на воинский учет. Документ уже получил рекомендацию Комитета Верховной Рады по национальной безопасности для принятия за основу.

Женщины, желающие проходить базовую военную подготовку и отвечают критериям пригодности по состоянию здоровья, будут сначала браться на учет призывников.

После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на воинский учет военнообязанных . Также перед направлением на практические занятия базовой подготовки обязательным будет медицинское освидетельствование.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли женщин мобилизовать принудительно. В мирное время женщины могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.