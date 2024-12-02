Для чого військовозобов'язаним жінкам видають повістки

Це стосується не всіх українок

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період повістки можуть отримувати не лише військовозобов'язані чоловіки, а жінки.

Про це розповів начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко в інтерв'ю для "18000". За його словами, повістки жінкам вручають для взяття на військовий облік.

Тимошенко уточнив, що стосується це жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

"Вручали і вручаємо, але це повістки насамперед, що стосуються взяття на військовий облік. Якщо ми під час перевірки підприємств бачимо, що там є медичний працівник, ми видаємо розпорядження з повістками, щоб ці люди прийшли до нас і стали на облік", — зазначив представник ТЦК.

Він підкреслив, що зараз мова не йде про безпосередню мобілізацію жінок, а лише про фіксацію їхніх даних у військових реєстрах.

"Це не масове явище. Повістки спеціально, щоб призвати військовозобов’язаних жінок, не видають. Служба жінок передбачена за добровільною згодою", — каже Тимошенко.

Також начальник Черкаського ТЦК нагадав, що громадяни, яких раніше визнали обмежено придатними, відповідно до нового закону, мають пройти медогляд для визначення придатності. Тимошенко зазначив, що таким видають повістки на ВЛК.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України розробив законопроєкт №12076, що пропонує правила взяття жінок на військовий облік. Документ уже отримав рекомендацію Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки для прийняття за основу.

Жінки, які бажають проходити базову військову підготовку та відповідають критеріям придатності за віком і станом здоров’я, будуть спочатку братися на облік призовників.

Після завершення базової підготовки вони автоматично переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних . Також перед направленням на практичні заняття базової підготовки обов’язковим буде медичний огляд.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть жінок мобілізувати примусово. У мирний час жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом.