Хоть сегодня вечером: латвийский авиаперевозчик готов восстановить сообщение с Украиной, но с условием

Авиакомпания ждет, когда в украинском небе будет безопасно

Латвийская авиакомпания AirBaltic разработала план возобновления полетов в Украину в кратчайшие сроки после открытия воздушного пространства. Перевозчик собирается перенести мощности из других направлений в Украину, как только это станет безопасно.

AirBaltic также хотела бы оставлять некоторые самолеты в Украине на ночь, практика, известная как ночная остановка. Об этом заявил генеральный директор Мартин Гаусс в интервью изданию Bloomberg.

"Мы можем лететь сегодня вечером, если это безопасно, – сказал он. – Я бы даже полетел туда пустым, если бы было ясно, что мы можем вылететь, и продал бы билеты, а билеты проданы".

Издание отмечает, что оптимизм по поводу окончания войны в Украине набирает обороты, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может урегулировать конфликт страны с Россией.

"Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что он принял бы прекращение огня с Россией, которое оставило бы части его страны оккупированными, в обмен на гарантии безопасности НАТО для остальной части страны", – говорится в сообщении.

Также Bloomberg отмечает, что дополнительная военная помощь, которую пообещал Олаф Шольц во время визита в Киев, усилит позиции Зеленского на любых переговорах о прекращении огня.

AirBaltic ранее была широко представлена на украинском рынке и выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы, но была вынуждена приостановить все полеты, когда воздушное пространство закрылось из-за российского вторжения.

Сейчас авиакомпании оценивают, когда и как возобновить полеты в Украину в ожидании открытия воздушного пространства. Ryanair Holdings Plc пообещала разместить там 30 самолетов и помочь восстановить авиационную отрасль страны после окончания войны.

"Открытие воздушного пространства и аэропортов предоставит AirBaltic дополнительный ключевой рынок, учитывая, что спрос на поездки в Украину высок, сказал Гаусс. Перевозчик также сможет пересекать воздушное пространство Украины, чтобы летать по более прямому маршруту к югу от Латвии в такие пункты назначения, как Дубай и Греция", – сообщает издание.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко заявил, что восстановить пассажирское авиасообщение в Украине пока невозможно. Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров.