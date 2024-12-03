В Раде появится новый депутат: кто заменит будущего министра

Новым нардепом станет 42-летний предприниматель из Хмельницкого

Сын бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Лукашука займет место Алены Шкрум в Верховной Раде. Новым народным депутатом станет 42-летний хмельничанин Богдан Лукашук, возглавляющий фермерское хозяйство "Агролайн-Подолье".

До получения депутатского мандата он должен сложить полномочия депутата Хмельницкого городского совета, куда был избран от "Батькивщины" на местных выборах 2020 года. Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на самого Богдана Лукашука.

Будущий парламентарий занимает 26-ю позицию в списке "Батькивщины". Сейчас он ждет решения Верховной Рады по прекращению полномочий Алены Шкрум. Хмельницкий городской совет должен рассмотреть его заявление о досрочном сложении депутатских полномочий на ближайшей сессии.

Напомним, Алена Шкрум подала заявление о сложении депутатского мандата 29 ноября. Она должна возглавить новое Министерство возвращения украинцев, которое будет заниматься объединением украинцев за границей, их возвращением на Родину и противодействием российским нарративам.

В своем сообщении в Facebook Шкрум отметила, что в ноябре исполнилось 10 лет с тех пор, как она приняла присягу народного депутата Верховной Рады Украины. "Пришло время больших перемен. Жизнь — это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", — написала депутат.

Кто такой Богдан Лукашук

Богдан Лукашук — 42-летний предприниматель из Хмельницкого, глава фермерского хозяйства "Агролайн-Подолье" С 2016 года возглавляет областную организацию "Батькивщина Молодая", а в 2019 году был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах по 187 округу. Является учредителем ряда предприятий в регионе, в частности, по переработке молока и торговле горючим.

Будущий нардеп — сын Олега Лукашука, который был депутатом Верховной Рады четырех созывов от "Батькивщины" и возглавляет областную парторганизацию. Богдан работал помощником нескольких народных депутатов, в частности своего отца, а также занимал должности в Госкомземе Украины и был заместителем председателя райгосадминистрации в Хмельницкой области в 2014-2015 годах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Правительстве объяснили, зачем нужно новое министерство "по возвращению". Главная цель нового ведомства – вернуть украинцев из-за границы домой, но не силой.