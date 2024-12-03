У Раді з'явиться новий депутат: хто замінить майбутню міністерку

Новим нардепом стане 42-річний підприємець із Хмельницького

Син колишнього нардепа від "Батьківщини" Олега Лукашука займе місце Альони Шкрум у Верховній Раді. Новим народним депутатом стане 42-річний хмельничанин Богдан Лукашук, який наразі очолює фермерське господарство "Агролайн-Поділля".

До отримання депутатського мандата він має скласти повноваження депутата Хмельницької міської ради, куди був обраний від "Батьківщини" на місцевих виборах 2020 року. Про це повідомляє видання "Главком" з посиланням на самого Богдана Лукашука.

Майбутній парламентар займає 26 позицію у списку "Батьківщини". Наразі він чекає на рішення Верховної Ради щодо припинення повноважень Альони Шкрум. Хмельницька міська рада має розглянути його заяву про дострокове складання депутатських повноважень на найближчій сесії.

Нагадаємо, Альона Шкрум подала заяву про складання депутатського мандата 29 листопада. Вона має очолити нове Міністерство повернення українців, яке займатиметься об'єднанням українців за кордоном, їх поверненням на Батьківщину та протидією російським наративам.

У своєму дописі у Facebook Шкрум зазначила, що у листопаді минуло 10 років від тоді, як вона склала присягу народного депутата Верховної Ради України. "Прийшов час великих змін. Життя — це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", — написала депутатка.

Хто такий Богдан Лукашук

Богдан Лукашук — 42-річний підприємець із Хмельницького, голова фермерського господарства "Агролайн-Поділля". З 2016 року очолює обласну організацію "Батьківщина Молода", а у 2019 році був довіреною особою Юлії Тимошенко на президентських виборах по 187 округу. Є засновником низки підприємств у регіоні, зокрема з переробки молока та торгівлі пальним.

Майбутній нардеп — син Олега Лукашука, який був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань від "Батьківщини" та очолює обласну парторганізацію. Богдан працював помічником кількох народних депутатів, зокрема свого батька, а також обіймав посади в Держкомземі України та був заступником голови райдержадміністрації на Хмельниччині у 2014-2015 роках.

Раніше "Телеграф" писав, що в Уряді пояснили, навіщо потрібне нове міністерство "з повернення". Головна мета нового відомства — повернути українців з-за кордону додому, але не силою.