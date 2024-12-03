Россия воевала с бригадами-призраками ВСУ: Z-блогер раскрыл ложь

Под раздачу от "непобедимых и легендарных полководцев" попадали сразу несколько несуществующих бригад

Российский блогер-пропагандист Алексей Суконкин обнаружил в отчетах Минобороны РФ ложь. Там говорится об "успехах и победах" на фронте, но… с несуществующими бригадами ВСУ.

Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале. Суконкин заявил, что таких случаев как минимум четыре.

"Комментировать — только портить. Официальные сообщения Минобороны о боях с несуществующими соединениями ВСУ. Итак, "под раздачу" от непобедимых и легендарных полководцев попадали бригады-призраки:

76-я десантно-штурмовая бригада;

132-я отдельная механизированная бригада;

52-я отдельная мотопехотная бригада;

48-я отдельная мотопехотная бригада", — написал пропагандист.

В то же время он добавил, что такие сюрпризы в отчетах Суконкин нашел во время поверхностного просмотра.

"Это я нашёл за полчаса быстрого прочтения. Там если порыться внимательнее, ещё есть много удивительного. Скрин я сделал на случай, если кто-то захочет внести в посты изменения", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие страны могут отправить войска воевать на стороне России.