Росія воювала з бригадами-привидами ЗСУ: Z-блогер розкрив брехню

Під роздачу від "непереможних та легендарних полководців" потрапляли одразу кілька неіснуючих бригад

Російський блогер-пропагандист Олексій Суконкін виявив у звітах Міноборони РФ брехню. Там йдеться про "успіхи та перемоги" на фронті, але... з неіснуючими бригадами ЗСУ.

Відповідний пост було опубліковано у його Telegram-каналі. Суконкін заявив, що таких випадків щонайменше чотири.

"Коментувати — тільки псувати. Офіційні повідомлення Міноборони про бої з неіснуючими з’єднаннями ЗСУ. Отже, під роздачу від непереможних і легендарних полководців потрапляли бригади-примари:

76-а десантно-штурмова бригада ;

132-а окрема механізована бригада ;

52-а окрема мотопіхотна бригада ;

48-а окрема мотопіхотна бригада », - написав пропагандист.

Водночас він додав, що такі сюрпризи у звітах Суконкін знайшов під час поверхового перегляду.

"Це я знайшов за пів години швидкого прочитання. Там, якщо поритися уважніше, ще є багато дивного. Скрін я зробив на випадок, якщо хтось захоче внести в пости зміни", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які країни можуть відправити війська воювати за Росії.