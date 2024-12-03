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Росія воювала з бригадами-привидами ЗСУ: Z-блогер розкрив брехню

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Росіяни воювали з вигаданими бригадами Новина оновлена 03 грудня 2024, 15:04
Росіяни воювали з вигаданими бригадами. Фото фото з відкритих джерел

Під роздачу від "непереможних та легендарних полководців" потрапляли одразу кілька неіснуючих бригад

Російський блогер-пропагандист Олексій Суконкін виявив у звітах Міноборони РФ брехню. Там йдеться про "успіхи та перемоги" на фронті, але... з неіснуючими бригадами ЗСУ.

Відповідний пост було опубліковано у його Telegram-каналі. Суконкін заявив, що таких випадків щонайменше чотири.

"Коментувати — тільки псувати. Офіційні повідомлення Міноборони про бої з неіснуючими з’єднаннями ЗСУ. Отже, під роздачу від непереможних і легендарних полководців потрапляли бригади-примари:

Водночас він додав, що такі сюрпризи у звітах Суконкін знайшов під час поверхового перегляду.

"Це я знайшов за пів години швидкого прочитання. Там, якщо поритися уважніше, ще є багато дивного. Скрін я зробив на випадок, якщо хтось захоче внести в пости зміни", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які країни можуть відправити війська воювати за Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Міноборони РФ