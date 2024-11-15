Командир отправил военных к себе на стройку на Днепропетровщине в разгар вторжения

Военные построили два двухэтажных дома

В Днепропетровской области разоблачен командир воинской части, который заставлял подчиненных строить частные дома для собственной семьи. По данным следствия, подполковник использовал солдат в качестве строителей в течение 2022-2024 годов.

Военные построили два двухэтажных дома, начиная от фундамента до благоустройства территории. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей официальной странице в Фейсбуке.

Пятерым военнослужащим, которые вместо несения службы занимались строительством, государство выплатило более 2,5 млн грн. Правоохранители задержали командира воинской части и объявили ему подозрение в превышении власти в условиях военного положения.

Следователи провели 12 обысков в квартирах и на рабочих местах руководителя и подчиненных. Изъяли платежные документы, записи о суточных нарядах, личных делах, телефонах и черновиках по строительству.

Днепровская специализированная прокуратура в области обороны ведет дело. Подозреваемый был заключен под стражу с правом внесения залога. Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ДБР в Полтаве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре задержали преступную группу, укравшую почти 1,5 млн гривен со счетов погибших военнослужащих. Кроме денег, преступники воровали личные вещи и продавали их через Интернет.