В одном регионе Украины ударят морозы до -10: что говорят синоптики

Теплее всего будет на юге и западе страны

В среду, 4 декабря, погода в Украине будет пасмурной, при этом осадков не предвидится. По сравнению со вторником, днем будет на градус-два холоднее, а ночью наоборот теплее.

Однако есть регион, где ожидается сильный мороз. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В Карпатах ударят морозы до -10 градусов, а вот днем там обещают около 0. Что касается равнинной части Украины, холоднее всего будет на Сумщине – там в темное время суток метеорологи прогнозируют до -4 градусов. Понижение температуры до -3 ожидается в Харьковской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях. Днем в этих регионах ртутные столбики не смогут преодолеть отметку в +1.

Теплее всего будет в Одесской области – там воздух прогреется днем до +5 градусов. Всего на один градус меньше будет максимальная температура в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, областях, а также на равнинной части Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ночью в этих регионах ртутные столбики опустятся до 0… -2 градусов.

Напомним, в течение вторника-четверга в Киеве прогнозируется сильная облачность, но без дождей, а также заморозки. В течение 3-5 декабря в городе почти не будут ощутимы порывы ветра, потому что их максимальная сила составит 5 м/с.