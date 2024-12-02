Без сильных морозов, но с туманом. Каким областям не повезет с погодой 3 декабря

Холодная зима еще не пришла в Украину

В первые дни зимы погода не порадует украинцев снегом, однако небольшой мороз будет держаться долго. Уже 3 декабря некоторые области ожидает сильный туман, что усложнит движение по дорогам.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на всей территории Украины практически не будет осадков, ведь пришел антициклон.

Во вторник, 3 декабря, большинство западных, северных и центральных регионов накроет туман, который существенно снизит видимость на дорогах.

"Температура воздуха в ближайшую ночь в Украине ожидается 0-4 градуса мороза, завтра днем от 2 мороза до 3 тепла, в южной части и в западных областях +1-6 градусов", — добавляет синоптикиня.

В столице Украины осадков 3 декабря не ожидается, но ночью будет до -2 градусов, а днем до +2 градусов тепла.

"В дальнейшем погода в Украине особенно не поменяется — без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", — говорит Диденко.

По данным Укргидрометцентра, почти по всей территории страны ожидается умеренно теплая зимняя погода: с плюсом днем и минусом ночью. В течение суток небо будут периодически затягивать облака, возможно прояснение. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Напомним, что в Одессе выпал первый снег. Синоптики рассказали, долго ли он продержится.

Ранее Телеграф писал, будет ли декабрь снежным в Украине и ждать ли суровых морозов.