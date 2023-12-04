Варварин день 2025: главные запреты и сильные молитвы для женщин 4 декабря

С этого дня начинаются популярные зимние праздники

В этот четверг православные христиане и греко-католики чтят память святой Варвары Илиопольской, которая, несмотря на запрет своего отца, приняла крещение и была им казнена. До перехода на новоюлианский церковный календарь, святую вспоминали 17 декабря.

Обычно в день Варвары повсюду бушевали метели, покрывавшие дороги снегом и затруднявшие передвижение путешественников. В прежние времена в этот день продолжались морозы.

С Варварыного дня наступают зимние праздники, которые особенно любили наши предки. По новому календарю на 5 декабря приходится Савин день, а на следующий, 6 декабря, отмечается День святого Николая Чудотворца.

Молитвы на День святой Варвары

Этот день особенно волшебный для женщин. Если прочесть молитву ко святой Варваре 4 декабря, можно получить защиту от всех бед.

Святая Великомученица Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: молись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить разные земские наклоны, сердце же и душу вознеси к небесным вещам.

Молись к Богу-Сыну, чтобы по Его милости я оставил(-ла) прежнюю сонливость и ленивость и начал ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.

Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.

Святая Великомученица Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе причинил грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.

Из-за мучений и смерти Твоей, молю Тебя, святая Великомученица Варваро, не дай мне умереть без страдания и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

***

Святая славная великомученица Христова Варвара! Собранные сегодня в храме твоем Божественном люди, поклоняясь и с любовью прикладываясь к раке с мощами твоими, страдания же твои мученические и в них Самого Страстоположника Христа — Который дал тебе не только у Него веровать, но и молить о тебе известна по желанию наши покровительнице: моли с нами и за нас благосклонного от Своего милосердия к мольбам Бога, чтобы милостиво услышал нас, что просим Его благость, и не отверг от нас все нужные для спасения и жизни просьбы, и даровал христианскую кончину жизни нашей, безбожной. причастную; и всем, кто на всяком месте, во всякой скорби и напастях нуждается в Его милосердии и помощи, великую Свою подавал милость, чтобы благодатью Божией и твоим теплым покровительством, душою и телом всегда в здравии пребывая, славили удивительного в святых Своих Своей от нас, всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

***

Святая Варвара, Божья угодница. Как Господь благословляет на брак, пусть мне не встретится враг. Я только умоляю о замужестве верном, чтобы любимый не показался плохим. Лично готова к семье благородной, ты защити от чумы чужеродной. Замужем и буду молиться Христу, в нужные дни предаваясь посту. Да будет воля твоя. Аминь.

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 декабря

Жаловаться на жизнь – усложните свою судьбу.

Заниматься рукоделием — раны из-за иглы, спицы и все, что колется, будут заживать невероятно долго.

Отправляться в дальний путь – такой путь приведет к неудачам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День святого Николая по новому стилю. Мы назвали главные традиции и запреты на этот праздник.