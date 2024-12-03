В ГПСУ отреагировали на упреки в закупках для ВСУ и объяснили, почему решение законно

Медийщиков призвали воздержаться от манипуляций

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) отреагировали на информацию, которая активно распространялась в социальных сетях и средствах массовой информации, о получении ведомством права закупать товары для обороны Украины, которые затем будут переданы Вооруженным Силам.

В пресс-службе ГПСУ отметили, что данное решение вполне законно, а также призвали медийщиков воздержаться от манипуляций.

"Государственная пограничная служба Украины является ответственным государственным органом, составной частью Сил обороны Украины и действует исключительно в пределах норм действующего законодательства и интересов Украины", — говорится в сообщении.

В то же время, пресс-служба добавила, что накануне ГПСУ получила предложения о возможности приобретения необходимых средств для обеспечения Сил обороны Украины. По установленному порядку эти предложения были направлены на адрес Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Там изучили вопросы закупки и приняли соответствующее решение.

А уже после рассмотрения, согласно предложению Министерства обороны, в Правительство поступило Распоряжение Кабмина о делегировании полномочий по осуществлению оборонных закупок.

"Просим не спекулировать по указанной теме и избегать манипуляций, которые сейчас распространяются в публичной плоскости", — добавляется в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что виновными в срыве поставок "Мавиков" оказались 2 украинских компании и один зарубежный контрагент, до этого предварительно формально прошедший проверку надежности.