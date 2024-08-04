"Королева ДНР" оскорбила женщин из оккупированного Бердянска: "Мужики - цари, а вы дуры"

Небезразличные украинцы мощно ей ответили

Так называемая "королева ДНР" и пророссийская блогерша, которая сейчас отдыхает в оккупированном россиянами Бердянске на Азовском море, начала по собственному опыту поучать местных женщин. Она заявила, что девушки дуры, ведь перестали ценить себя и сказала, что "мужчины это цари".

Алина Андриевская опубликовала у себя на странице в Тик-ток опрос, что якобы ходить с мужчинами на свидание за чашку кофе – это унизительно. Опрос был проведен среди женщин Бердянска.

Женщины ей отвечали, что ничего такого нет и у каждого свое финансовое положение. Кто-то ответил, что это не унизительно и может выпить кофе даже где-нибудь на скамье.

Так называемой "королеве красоты" не понравилось это и она начала унижать женщин. Обозвала их "дурами", которые обесценивают себя.

"Как же вы перестали ценить себя. Я смотрю эти ваши опросы и мне плакать хочется. Почему вы постоянно оправдываете мужчин? Я больше слушать ничего не хочу, что мужчины козли, они цари. Это вы дуры, потому что это вы соглашаетесь пить кофе на скамье", — говорит она.

Андриевской ответили в комментариях. Ей написали, что у нее там на заднем плане уже лежит "царь", который спонсирует ее прихоти.

Блогерша не остановилась и на этом. Она сняла еще видео, где кичится якобы дорогим ужином. Подписала Андриевская свое видео так: "У меня будет шикарный ужин с достойным мужчиной… Как у настоящей достойной женщины". Она также похвасталась тем, что ее ужин будет состоять из 3-4 блюд.

"После шикарного букета цветов, я получила приглашение на ужин. Сейчас у меня будет ужин из 3 или 4 блюд. У меня уже текут слюни, а вы продолжайте наслаждаться тем шикарным кофе", — говорит она.

И здесь украинцы не остались в стороне. Кто-то пишет, что это примитивный ужин, а кто-то написал, что похоже на "совковую столовую".

Пророссийская блогерша также опубликовала тот самый "шикарный букет", о котором говорила все время. Украинцы прокомментировали и написали, что такое впечатление, будто ей впервые дарят цветы и они совсем не похожи на шикарные.

Отметим, что Бердянск, ранее был популярным курортом, под российской оккупацией приходит в упадок. Как рассказывал "Телеграф", бердянские пляжи пусты и заброшены уже третий год. В сети показали свежее видео из косы — свергнутые деревянные зонтики, дорожки засыпаны значительным слоем песка, а людей почти не видно.