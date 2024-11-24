Игра про национализм? Британский журналист раскритиковал S.T.A.L.K.E.R. 2

Британский обозреватель увидел "признаки украинского национализма" в нескольких деталях игры

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 украинской компании GSC Game World, которую ждали долгих 15 лет и релиз которой состоялся 20 ноября, "наделала шуму" не только в Украине и на пространстве бывшего СССР, но и на Западе. Некоторые уже успели обвинить игру в якобы "пропаганде украинского национализма".

Британский сайт об играх Eurogamer опубликовал соответствующую статью. Автор публикации, Брендан Колдвелл, пишет, что в игре показывали коробку спичек синего и желтого цветов. Эти цвета являются цветами флага Украины. Кроме того в игре встречается локация "Маковое поле": его Колдвелл сравнивает с местом захоронения погибших воинов.

Напомним, что в титрах к игре разработчики вспомнили бойцов Сил обороны Украины, которые защищали и защищают страну от российского вторжения. Некоторые из них погибли, среди них один из создателей предыдущих частей серии S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов, чей образ использовали при разработке одной из частей. Речь идет о S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — игра вышла в 2009 году.

Также обозреватель критикует наличие огромного количества багов в игре. По его словам, их якобы "больше, чем ссылок на "геополитический кошмар Европы" ". Так он назвал российско-украинскую войну.

Интересно, что у Колдвелла на сайте Eurogamer опубликованы две статьи с разницей в 13 лет. Вторая посвящена как раз игре S.T.A.L.K.E.R. 2, которая имеет подзаголовок "Heart of Chornobyl" (Сердце Чернобыля — Ред.). Ранее подзаголовок носил название "Heart of Chernobyl", однако после полномасштабного российского вторжения в Украину было решено заменить русскую транскрипцию на украинскую.

Украинские пользователи Интернета не оставили обзор Колдвелла без внимания.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в России могут запретить играть в S.T.A.L.K.E.R. 2.