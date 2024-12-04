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Такого в мире не было и не будет: депутат рассказал, как изобретательность ВСУ даст нам преимущество над россиянами

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Армия РФ, ВСУ Новость обновлена 04 декабря 2024, 19:59
Армия РФ, ВСУ. Фото Коллаж "Телеграф"

Мы вынуждены действовать нестандартно, говорит Рахманин

Сергей Рахманин, народный депутат Украины от партии "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что Украина учится действовать быстрее и эффективнее во многих аспектах, чем российская сторона. Он назвал главные пункты, которые указывают на нашу изобретательность.

Об этом он сказал в интервью Юлии Бориско. По его словам, некоторые процессы у россиян отнимают много времени

"Несмотря на то, что я порой критикую нашу систему, должен признать: некоторые решения у нас принимались быстрее, чем у россиян. Это касается и военных, и организационных вопросов. Мы смогли упростить определенные процессы, которые у россиян занимали гораздо больше времени. А чему мы научились лучше? Жизнь заставила. У нас огромное количество различных типов вооружения — то, что в военной терминологии называют "зоопарком". Ни одна другая страна мира не имеет такого разнообразия систем как Украина. Но мы научились быстро адаптироваться, ремонтировать и эффективно использовать все это", — сказал депутат.

Рахманин привел примеры украинской изобретательности:

  • Адаптивность техники. Например, украинцы используют артиллерийскую установку САУ "Богдана" на барже, чтобы подплывать ближе к целям, которые россияне перемещают на недосягаемые расстояния.
  • Инновации в обнаружении мин. В случае отсутствия специального оборудования для картирования минных полей используются дроны с тепловизорами. Летом мины нагреваются, даже если они закопаны, и становятся заметными.
  • Реакция на низколетящие вертолеты врага. Украинские военные устанавливали специальные мины, реагирующие на звук двигателя. Это заставило российские вертолеты прекратить полеты на низких высотах.

"У нас часто не хватает техники, боеприпасов и финансов, поэтому мы вынуждены действовать нестандартно. Это развивает ту самую "казацкую изобретательность", которая во многом позволяет нам удерживать преимущество. Как говорят спортсмены и военные, разницу делают нестандартные ходы", — подытожил Рахманин.

Украина продолжает демонстрировать, что даже в сложных условиях она способна не только выживать, но и находить уникальные способы побеждать.

Ранее Телеграф писал, что глубокие удары дронов по России стали неэффективными.

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#РФ #Война #Сергей Рахманин #ВСУ