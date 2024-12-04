Такого в мире не было и не будет: депутат рассказал, как изобретательность ВСУ даст нам преимущество над россиянами

Мы вынуждены действовать нестандартно, говорит Рахманин

Сергей Рахманин, народный депутат Украины от партии "Голос" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что Украина учится действовать быстрее и эффективнее во многих аспектах, чем российская сторона. Он назвал главные пункты, которые указывают на нашу изобретательность.

Об этом он сказал в интервью Юлии Бориско. По его словам, некоторые процессы у россиян отнимают много времени

"Несмотря на то, что я порой критикую нашу систему, должен признать: некоторые решения у нас принимались быстрее, чем у россиян. Это касается и военных, и организационных вопросов. Мы смогли упростить определенные процессы, которые у россиян занимали гораздо больше времени. А чему мы научились лучше? Жизнь заставила. У нас огромное количество различных типов вооружения — то, что в военной терминологии называют "зоопарком". Ни одна другая страна мира не имеет такого разнообразия систем как Украина. Но мы научились быстро адаптироваться, ремонтировать и эффективно использовать все это", — сказал депутат.

Рахманин привел примеры украинской изобретательности:

Адаптивность техники . Например, украинцы используют артиллерийскую установку САУ "Богдана" на барже, чтобы подплывать ближе к целям, которые россияне перемещают на недосягаемые расстояния.

. Например, украинцы используют артиллерийскую установку САУ "Богдана" на барже, чтобы подплывать ближе к целям, которые россияне перемещают на недосягаемые расстояния. Инновации в обнаружении мин. В случае отсутствия специального оборудования для картирования минных полей используются дроны с тепловизорами. Летом мины нагреваются, даже если они закопаны, и становятся заметными.

В случае отсутствия специального оборудования для картирования минных полей используются дроны с тепловизорами. Летом мины нагреваются, даже если они закопаны, и становятся заметными. Реакция на низколетящие вертолеты врага. Украинские военные устанавливали специальные мины, реагирующие на звук двигателя. Это заставило российские вертолеты прекратить полеты на низких высотах.

"У нас часто не хватает техники, боеприпасов и финансов, поэтому мы вынуждены действовать нестандартно. Это развивает ту самую "казацкую изобретательность", которая во многом позволяет нам удерживать преимущество. Как говорят спортсмены и военные, разницу делают нестандартные ходы", — подытожил Рахманин.

Украина продолжает демонстрировать, что даже в сложных условиях она способна не только выживать, но и находить уникальные способы побеждать.

Ранее Телеграф писал, что глубокие удары дронов по России стали неэффективными.