Такого в світі не було й не буде: депутат розповів, як винахідливість ЗСУ дасть нам перевагу над росіянами

Ми змушені діяти нестандартно, каже Рахманін

Сергій Рахманін, народний депутат України від партії "Голос" та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що Україна вчиться діяти швидше й ефективніше в багатьох аспектах, ніж російська сторона. Він назвав головні пункти, які вказують на нашу винахідливість.

Про це він сказав в інтерв'ю Юлії Бориско. За його словами, деякі процеси в росіян забирають багато часу

"Попри те, що я часом критикую нашу систему, мушу визнати: деякі рішення у нас ухвалювалися швидше, ніж у росіян. Це стосується і військових, і організаційних питань. Ми змогли спростити певні процеси, які в росіян займали набагато більше часу. А чому ми навчилися краще? Життя змусило. У нас величезна кількість різних типів озброєння – те, що у військовій термінології називають "зоопарком". Жодна інша країна світу не має такої різноманітності систем, як Україна. Але ми навчились швидко адаптуватися, ремонтувати і ефективно використовувати все це", – сказав депутат.

Рахманін навів приклади української винахідливості:

Адаптивність техніки . Наприклад, українці використовують артилерійську установку САУ "Богдана" на баржі, щоб підпливати ближче до цілей, які росіяни переміщують на недосяжні відстані.

. Наприклад, українці використовують артилерійську установку САУ "Богдана" на баржі, щоб підпливати ближче до цілей, які росіяни переміщують на недосяжні відстані. Інновації у виявленні мін . У разі відсутності спеціального обладнання для картування мінних полів використовуються дрони з тепловізорами. Влітку міни нагріваються, навіть якщо вони закопані, і стають помітними.

. У разі відсутності спеціального обладнання для картування мінних полів використовуються дрони з тепловізорами. Влітку міни нагріваються, навіть якщо вони закопані, і стають помітними. Реакція на низьколітаючі гелікоптери ворога. Українські військові встановлювали спеціальні міни, що реагують на звук двигуна. Це змусило російські гелікоптери припинити польоти на низьких висотах.

"У нас часто бракує техніки, боєприпасів і фінансів, тож ми змушені діяти нестандартно. Це розвиває ту саму "козацьку винахідливість", яка багато в чому дозволяє нам утримувати перевагу. Як кажуть спортсмени та військові, різницю роблять нестандартні ходи", – підсумував Рахманін.

Україна продовжує демонструвати, що навіть у складних умовах вона здатна не тільки виживати, але й знаходити унікальні способи перемагати.

Раніше "Телеграф" писав, що глибокі удари дронів по Росії стали неефективними.