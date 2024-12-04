Такого в світі не було й не буде: депутат розповів, як винахідливість ЗСУ дасть нам перевагу над росіянами
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Ми змушені діяти нестандартно, каже Рахманін
Сергій Рахманін, народний депутат України від партії "Голос" та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що Україна вчиться діяти швидше й ефективніше в багатьох аспектах, ніж російська сторона. Він назвав головні пункти, які вказують на нашу винахідливість.
Про це він сказав в інтерв'ю Юлії Бориско. За його словами, деякі процеси в росіян забирають багато часу
"Попри те, що я часом критикую нашу систему, мушу визнати: деякі рішення у нас ухвалювалися швидше, ніж у росіян. Це стосується і військових, і організаційних питань. Ми змогли спростити певні процеси, які в росіян займали набагато більше часу. А чому ми навчилися краще? Життя змусило. У нас величезна кількість різних типів озброєння – те, що у військовій термінології називають "зоопарком". Жодна інша країна світу не має такої різноманітності систем, як Україна. Але ми навчились швидко адаптуватися, ремонтувати і ефективно використовувати все це", – сказав депутат.
Рахманін навів приклади української винахідливості:
- Адаптивність техніки. Наприклад, українці використовують артилерійську установку САУ "Богдана" на баржі, щоб підпливати ближче до цілей, які росіяни переміщують на недосяжні відстані.
- Інновації у виявленні мін. У разі відсутності спеціального обладнання для картування мінних полів використовуються дрони з тепловізорами. Влітку міни нагріваються, навіть якщо вони закопані, і стають помітними.
- Реакція на низьколітаючі гелікоптери ворога. Українські військові встановлювали спеціальні міни, що реагують на звук двигуна. Це змусило російські гелікоптери припинити польоти на низьких висотах.
"У нас часто бракує техніки, боєприпасів і фінансів, тож ми змушені діяти нестандартно. Це розвиває ту саму "козацьку винахідливість", яка багато в чому дозволяє нам утримувати перевагу. Як кажуть спортсмени та військові, різницю роблять нестандартні ходи", – підсумував Рахманін.
Україна продовжує демонструвати, що навіть у складних умовах вона здатна не тільки виживати, але й знаходити унікальні способи перемагати.
Раніше "Телеграф" писав, що глибокі удари дронів по Росії стали неефективними.