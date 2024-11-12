Кулебу хотели назначить послом Украины в США? СМИ рассказали детали

Украинская сторона не комментировала эту информацию

Бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, подавшему в отставку в начале сентября, предлагали заменить Оксану Маркарову в должности посла в США. Однако бывший глава МИД отказался от такого предложения.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, таким образом Киев стремится успокоить лагерь избранного президента США Дональда Трампа.

В то же время отмечается, что посольство Украины в Вашингтоне не прокомментировало эту информацию. Также не отреагировал на это и МИД Украины.

Ранее The Washington Post написало, что президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить посла в США. По данным издания, глава Украинского государства сейчас изучает возможные кандидатуры.

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон выдвинул президенту Украины требование уволить посла Украины Маркарову. Все из-за посещения Зеленским завода по производству снарядов в Пенсильвании. Это отрицательно оценили республиканцы, восприняв эту поездку как участие украинского лидера в предвыборной кампании Камалы Гаррис.

Тогда Зеленский заявил, что не будет обсуждать вопрос возможного увольнения Маркаровой. Он подчеркнул, что может говорить на эту тему только со спикером Верховной Рады.