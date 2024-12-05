Экс-министр Данилишин получил серьезную должность. В сети напомнили о его дружбе с Шарием и Дубинским

Он много лет работал в НБУ

Экс-министр экономики Украины и бывший председатель совета Национального банка Богдан Данилишин возглавил наблюдательный совет ООО "Государственный земельный банк". Это учреждение является оператором государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества. На первом заседании наблюдательного совета банка также был создан комитет по аудиту.

В состав наблюдательного совета также вошли Игорь Потемко, Александр Васильченко и Станислав Банчук. Основной задачей наблюдательного совета является осуществление контроля за деятельностью "Земельного банка" и соответствие его работы законодательству и уставу общества.

Что известно о Богдане Данилишине

В 2003 году получил ученое звание профессора. Преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 18 декабря 2007 года по 11 марта 2010 года занимал должность министра экономики Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. 24 октября 2016 года Данилишин был назначен членом совета Национального банка Украины. Впоследствии он стал его председателем и работал на этом посту 2 срока до 14 ноября 2022 года.

Антикоррупционный активист и блогер Антон Швец прокомментировал новое назначение Данилишина. По его информации, последний дружил с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием, а также народным депутатом Александром Дубинским, которого также подозревают в государственной измене.

"Именно Данилишин обеспечил Шарию получение политического убежища в Европе. О чем сам Шарий и рассказал, а также о дальнейшем участии Богдана Михайловича в его судьбе", — написал Швец.

Также активист отметил, что Данилишин был партнером Дубинского вплоть до момента ареста последнего. Нардепа удерживают в СИЗО с 14 ноября 2023 года.

"Возможно бы остался и после, но теперь с Дубом встретиться в СИЗО сложно, а вот раньше регулярно их видели в ресторанах вместе. Дубинский после увольнения Смолия прямо лоббировал на "плюсах" назначение Данилишина. Говорил, что вот Данилишин "человек уровня Стельмаха". Также нагуглить легко. У меня вопросов, откуда Дубинский получал информацию из НБУ, нет", — отметил Швец.

Напомним, украинские журналисты проанализировали декларации нескольких глав НБУ и выяснили, куда они предпочитают инвестировать собственные деньги и как относятся к национальной валюте. Как оказалось, свои денежные активы они поголовно вкладывают в доллары и евро, а на гривневых счетах "мизер".