Ексміністр Данилишин отримав серйозну посаду. У мережі нагадали про його дружбу із Шарієм та Дубинським

Він багато років працював у НБУ

Ексміністр економіки України та колишній голова ради Національного банку Богдан Данилишин очолив наглядову раду ТОВ "Державний земельний банк". Ця установа є оператором державних земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна. На першому засіданні наглядової ради банку також було утворено комітет з питань аудиту.

До складу наглядової ради також увійшли Ігор Потьомка, Олександр Васильченко та Станіслав Банчук. Основним завданням наглядової ради є здійснення контролю за діяльністю "Земельного банку" та забезпечення відповідності його роботи законодавству та статуту товариства.

Що відомо про Богдана Данилишина

У 2003 році здобув вчене звання професора. Викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 18 грудня 2007 року до 11 березня 2010 року обіймав посаду міністра економіки України в другому уряді Юлії Тимошенко. 24 жовтня 2016 року Данилишина було призначено членом ради Національного банку України. Згодом він став її головою та працював на цьому посту 2 терміни до 14 листопада 2022 року.

Антикорупційний активіст та блогер Антон Швець прокоментував нове призначення Данилишина. За його інформацією, останній дружив з підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм, а також народним депутатом Олександром Дубінським, якого теж підозрюють у державній зраді.

"Саме Данилишин забезпечив Шарію отримання політичного притулку у Європі. Про що сам Шарій і розповів, а також про подальшу участь Богдана Михайловича у його долі", – написав Швець.

Також активіст зазначив, що Данилишин був партнером Дубінського аж до того моменту арешту останнього. Нардепа утримують у СІЗО з 14 листопада 2023 року.

"Можливо б залишився і після, але тепер з Дубом зустрітися в СІЗО складно, а от раніше регулярно їх бачили у ресторанах разом. Дубінський після звільнення Смолія прямо лобіював на "плюсах" призначення Данилишина. Казав що от Данилишин "людина рівня Стельмаха". Також нагуглити легко. В мене питань звідки Дубінський отримував інформацію з НБУ нема", — зазначив Швець.

Нагадаємо, українські журналісти проаналізували декларації кількох глав НБУ і з’ясували, куди вони вважають за краще інвестувати власні гроші і як ставляться до національної валюти. Як виявилося, свої грошові активи вони поголовно вкладають у долари та євро, а на гривневих рахунках мають "мізер".