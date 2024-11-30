"Тысячу Зеленского" начнут выдавать с 1 декабря: как ее получить

Деньги можно получить до конца февраля

С воскресенья, 1 декабря, начнет действовать социальная программа "Зимняя еПоддержка". Украинцы ее уже назвали "Тысячей Зеленского".

Как известно, в рамках этой программы граждане Украины, которые находятся на ее территории могут получить 1000 гривен. Для получения денег необходим доступ к приложению "Дия".

Для получения денег необходимо иметь карту национального кэшбека. Если ее нет, то открыть ее можно в одном из многих украинских банков. В списке, который обнародован на сайте Минсоца, указаны следующие учреждения:

ПриватБанк,

monobank,

Райффайзен Банк,

Укргазбанк,

Sense Bank,

ПУМБ,

Абанк,

Банк Глобус,

UKRSIBBANK BNP Paribas Group,

ОщадБанк,

Аккордбанк,

Банк Кредит Днепр,

Клиринговый Дом,

Радабанк

После открытия счета, необходимо в "Дии" в разделе "Сервисы" ее активировать, а затем выбрать услугу "Зимняя еПоддержка", подать заявку и ожидать начисления средств.

Пенсионерам и людям с инвалидностью I и II группы, которые получают выплаты через Укрпочту, позволят получить 1000 гривен через Укрпочту. Они не смогут подать заявку через "Дию".

Полученные деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т.д. Также деньги можно перечислить на благотворительность, пожертвовать на нужды ВСУ или купить военные облигации. Снять деньги с карты нельзя.

Потратить средства можно будет онлайн или офлайн, но лишь на определенные категории расходов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще нововведения ждут украинцев с 1 декабря. Речь идет о новых налогах, изменениях правил бронирования и другом.