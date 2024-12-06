Украинцев 7 декабря ждет снег с дождем: каким регионам повезет избежать осадков (карта)

В большей части страны погоду нельзя назвать приятной

В субботу, 7 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем и только на юго-востоке будет сухая погода. В северных, центральных и Харьковской областях синоптики предупреждают о гололедице.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Что касается температуры воздуха, на протяжении суток она будет колебаться от -2 до +3 градусов, за исключением южных регионов.

Теплее всего будет в Одесской области – там воздух прогреется до +10 градусов, ночная температура составит +6… +4 градуса. В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет на пару градусов прохладнее.

На остальной территории ртутные столбики будут колебаться от -2 до +3 градусов. Примечательно, что ночные и дневные температуры практически не будут отличаться друг от друга.

Что касается осадков, их удастся избежать только Луганской и Донецкой областям. На Запорожье и Херсонщине ночью пройдет небольшой мокрый снег с дождем. В остальной части страны осадки ожидаются либо в дневное время суток, либо и днем и ночью. Также синоптики предупреждают о гололедице в северных, центральных и Харьковской областях.

Погода в Киеве, как и в других городах, будет неприятной. Сутки напролет будет идти мокрый снег с дождем. Столичные термометры ночью покажут +1… -1 градус. В светлое время суток температура составит +1… +3 градуса. Юго-восточный ветер будет достигать 7-12 метров в секунду.

Напомним, синоптики предупреждали, что до конца текущей недели киевлян ждет облачность, дожди со снегом, местами со снежными зернами, а также температурные качели.