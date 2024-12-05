Тедеев являлся народным депутатом Украины пятого и шестого созыва

Многие украинские политики пропали из публичного пространства, среди них оказался бывший регионал Юрий Павленко, а также его коллега Эльбрус Тедеев, известный олимпийскими достижениями. Своими выступлениями в Раде или депутатскими запросами Эльбрус не отличился, но зато часто участвовал в драках.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал олимпийский чемпион, который сегодня, 5 декабря, отмечает свое 50-летие и как сейчас выглядит. Мы напомним о бывшем депутате несколько фактов.

Какой была карьера Эльбруса Тедеева

Уроженец Владикавказа, гражданин Украины (с 1993 года) Эльбрус Тедеев до прихода в политику активно занимался спортивной карьерой. Он Олимпийский чемпион 2004 года, трехкратный чемпион мира (1995, 1999, 2002) и чемпион Европы (1999) по вольной борьбе. С 2004 по 2014 год он также занимал пост президента Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Эльбрус Тедеев в 2004 году стал Олимпийским чемпионом, Фото: Gettyimages

В 2007 году Эльбрус Тедеев решил пойти в большую политику, он пришел в парламент под флагами "Партии регионов" и ушел из нее, когда партия фактически прекратила свое существование. За время работы в раде Тедеев ни разу не выступал с трибуны и не отличился своими депутатскими запросами и законопроектами, однако часто участвовал в драках.

Эльбрус Тедеев состоял в "ПЭльбрус Тедеев артии регионов"

Также он глубоко уважал беглого президента Януковича, он называл его "царем" и "богом". Тедеев отмечал, что Янукович — единственная надежда Украины, которая вытащит страну и экономической катастрофы.

Еще Эльбрус, являвшись членом "Партии регионов" голосовал за все одиозные законопроекты. В их числе были Харьковские соглашения, языковая политика и "диктаторские" законы.

Эльбрус Тедеев участовал в драках

Где сейчас Эльбрус Тедеев и как выглядит

После завершения политической карьеры, Тедеев покинул и пост президента Ассоциации спортивной борьбы Украины и пропал из медийного пространства. Но в 2019 году снова объявился в борцовских кругах и даже возобновил тренировки, на ветеранском уровне.

Как сейчас выглядит Эльбрус Тедеев

Согласно информации в СМИ, Эльбрус Тедеев живет в Украине и поддерживает спортивную репутацию. Он иногда принимает участие в публичных мероприятиях. В 2023 году бывший регионал посетил в Киеве турнир по борьбе в свою честь, где были известные спортсмены, деятели спорта и военные.

Эльбрус Тедеев остается в Украине и помогает ВСУ

Также олимпийский чемпион поддерживает семьи спортсменов, пострадавших в результате войны и занимающихся восстановлением поврежденных спортивных залов.

Эльбрус Тедеев поддерживает спортивную репутацию

Один из таких залов, который находится в Ирпене (Киевская область), где оккупанты расстреляли украинского спортсмена Алексея Джунковского, полностью восстановлен. Сейчас он функционирует как патриотический спортивный клуб.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас скандальный экс-министр Табачник. Он называл украинцев "малороссами" и сбежал с Януковичем.