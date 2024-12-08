Ракеты и дроны уже готовы: в США и СНБО предупредили об очередной угрозе России

Чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.

В воскресенье, 8 декабря, посольство США в Украине предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов. Там призвали в случае воздушной тревоги находиться в укрытии.

Соответствующее заявление опубликовало посольство США. Там призывают граждан США в Украине к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне.

Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытия во время "воздушной тревоги". Дипломаты рекомендовали определить места укрытия заранее, до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что в Украине также говорили об угрозе ракетных ударов. К примеру, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко написал следующее:

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации".

По его словам, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву. Только через силу, физическое ликвидирование русских военных возможностей, либо экономическое ограничение способности России проводить террористические удары.

Ранее "Телеграф" писал, что последующий массированный обстрел по Украине, к которому готовится российская армия, вероятнее всего, придется на энергосистему, в том числе подстанции. Это вызовет значительный дефицит и отключение света сразу в нескольких очередях.