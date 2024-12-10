При каких семейных обстоятельствах военнослужащим дают отпуск

От причины зависит продолжительность отпуска

Украинские военнослужащие нередко сталкиваются с непредвиденными семейными обстоятельствами, требующими их присутствия дома. Для этого они по ошибке просят предоставить им часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 15 дней без учета времени, необходимого для проезда и возвращения обратно.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Согласно обновлениям в статью 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного довольствия.

Юристы объяснили, когда и на сколько могут отпустить военного из части:

заключение брака – продолжительностью до 10 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: жены, родителей, детей – продолжительностью до 7 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: родного брата или сестры, родителей жены – продолжительностью до 7 календарных дней;

тяжелого состояния здоровья или смерти: других родных – продолжительностью до 3 календарных дней;

из-за пожара имущества военнослужащего — продолжительностью до 15 календарных дней;

стихийного бедствия в зоне проживания военнослужащего или членов его семьи – продолжительностью до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени.

Правоведы отметили, что такой отпуск может предоставляться один раз в течение календарного года.

Решение о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам принимается командиром воинской части. Такой отпуск военному дают без сохранения денежного довольствия и общей продолжительностью не более 15 календарных дней в году.

Ранее "Телеграф" писал, что военнослужащие могут увольняться со службы по определенным основаниям. В частности, по семейным обстоятельствам военный может написать рапорт на увольнение.