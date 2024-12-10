За яких сімейних обставин військовослужбовцям дають відпустку

Від причини залежить тривалість відпустки

Українські військовослужбовці нерідко стикаються з непередбаченими сімейними обставинами, які вимагають їхньої присутності вдома. Для цього вони помилково просять надати їм частину щорічної основної відпустки тривалістю 15 днів без урахування часу, необхідного для проїзду та повернення назад.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Згідно з оновленнями до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовці мають право на відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення.

Юристи пояснили, коли та на скільки можуть відпустити військового з частини:

укладення шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: дружини, батьків, дітей — тривалістю до 7 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: рідного брата чи сестри, батьків дружини — тривалістю до 7 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: інших рідних — тривалістю до 3 календарних днів;

через пожежу майна військовослужбовця — тривалістю до 15 календарних днів;

стихійного лиха в зоні проживання військовослужбовця або членів його родини — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду;

в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу.

Правознавці зазначили, що така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

Рішення про надання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин ухвалюється командиром військової частини. Таку відпустку військовому дають без збереження грошового забезпечення та загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

Раніше "Телеграф" писав, що військовослужбовці можуть звільнятися зі служби за певними підставами. Зокрема за сімейними обставинами військовий може написати рапорт на звільнення.