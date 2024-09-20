Россия превращает Луганщину в помойку: что происходит

О проблеме рассказал глава Луганской областной военной администрации

Россия, планирует ежегодно свозить сотни тысяч тонн мусора в оккупированную Луганскую область. Уже два года на словах существует проект строительства шести всероссийских свалок на территории так называемой "ЛНР", а на деле туда просто свозят горы отходов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он добавил, что за это время определились только с точным месторасположением одной из свалок и пообещали выделить 160 миллионов рублей на проект.

"Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и соседних регионов России. Ежегодно – по 350 тысяч тонн. А пока оккупанты ограничились образованием штаба по решению вопросов в сфере обращения твердых коммунальных отходов, задачей которого является оставить решение этой проблемы на региональном уровне", — рассказал детали Лысогор.

Стоит отметить, что в свалку россияне решили превратить не только Луганщину, но и оккупированную часть Донецкой области. Туда они свозят мусор из Ростовской области. Там под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 сентября, на территории временно оккупированного Луганска разгорелся сильный пожар. Огромный столб дыма был виден из разных уголков города.