Посла Украины в США "атакуют" пранкеры. Она намекнула, кто за этим стоит

Она призвала коллег быть бдительными

Посол Украины в США Оксана Маркарова пожаловалась на телефонные звонки от пранкеров. Они выдают себя за американских чиновников.

Об этом Маркарова сообщила на своей странице в Facebook. Она призвала коллег проверять контакты с незнакомыми номерами.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (обычно делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона). Конечно мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все подобные случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям. Однако учитывая всплеск таких контактов, а также хорошее качество исполнения, решила написать здесь, чтобы обратить внимание всех к активизации злоумышленников (агрессивных северных соседей?) Будьте бдительными и проверяйте контакты с незнакомых номеров/электронных почт/мессенджеров", – написала она.

Напомним, Маркарова сообщила, что Палата представителей США приняла законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). Впрочем, в нем отсутствует положение о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине. Она отметила, что закон об ассигнованиях на нужды нацобороны на 2025 год поддержал 281 конгрессмен.