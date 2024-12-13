США испытали новую гиперзвуковую ракету. Почему она особенная и достанет ли до Москвы

Дальность действия ракеты — 3000 км.

США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Специалисты Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США вместе с Программами стратегических систем ВМС провели полномасштабное летное испытание нового оружия.

Об этом сообщает американское Минобороны. Это уже второе испытание за этот год.

Технические характеристики

Новая гиперзвуковая ракета Dark Eagle способна развивать невероятную скорость – более 6 000 километров в час. Ее радиус действия составляет до 3000 километров, что делает ее исключительно мощной системой вооружения.

Министр армии США Кристин Вормут отметила, что это испытание основывается на предыдущих лётных тестах, во время которых гиперзвуковой планер достигал сверхвысокой скорости на целевых расстояниях.

Уникальность технологии

Гиперзвуковые системы обладают рядом принципиальных преимуществ:

скорость в пять раз выше звука;

высокая маневренность;

способность поражать хорошо защищенные цели;

мгновенное реагирование.

Это второе успешное сквозное лётное испытание в этом году и первая боевая стрельба для системы гиперзвукового оружия большой дальности.

Достанет ли ракета Dark Eagle из США в РФ

Что касается радиуса действия, то эта ракета не достанет из США в Москву. Но если США передаст такую или подобную ракету союзникам НАТО в Европе, то она может попасть практически в любой объект в России (к примеру, из Варшавы в Москву). Детальнее — на карте.

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