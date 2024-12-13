Зеленский встретится с союзниками в Брюсселе: СМИ узнали подробности

Главная тема встречи — поддержка Украины в войне с Россией с учетом прихода к власти в США Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, встретится с союзниками по Евросоюзу и НАТО с целью обсудить дальнейшее оказание поддержки в противостоянии с Россией.

Об этом сообщает Reuters. Глава государства встретится с лидерами НАТО и ЕС, а также Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.

Стороны также намерены обсудить план действий на фоне предстоящей инаугурации в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа.

Организатором встречи является Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте: она пройдет в рамках саммита ЕС — Западные Балканы.

"Это не будет встреча, которая будет иметь конкретные решения, а будет более политической для обсуждения ближайших недель и месяцев", — отмечает издание.

Напомним, специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог считает, что война между странами завершится в течение нескольких месяцев 2025 года. По его словам, единственным человеком, который способен закончить войну, является Дональд Трамп.

Как сообщал "Телеграф" ранее, политолог Олег Саакян назвал три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры.