Четыре больших города будут сидеть без света по полдня при сильных морозах

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В Украине ежедневно выключают свет, однако есть ряд городов, где ограничения могут продолжаться по полдня во время сильных морозов. И к ним относятся не только Киев.

Об этом рассказал энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, длительные отключения света могут возникнуть не только при сильных морозах.

"В Киеве, Харькове, Одессе и Львове зимой может не быть света по 10-12 часов, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C", — подчеркнул он.

Однако количество городов и продолжительность часов, как заметил эксперт, зависит от последствий предстоящей атаки россияне. Ведь удар вероятнее всего придется не только на генерирующие мощности, но и на подстанции.

Напомним, по словам эксминистра энергетики Алексея Оржеля, есть несколько потенциальных сценариев электроснабжения в зимний период. В настоящее время средняя продолжительность отключений электроэнергии составляет около восьми часов в сутки. Впрочем, специалисты предупреждают о возможности ухудшения ситуации. По пессимистическому прогнозу, зимой украинцы могут столкнуться с отсутствием электротока до 12 часов в сутки. Однако этот сценарий самый пессимистический.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда заработают новые графики отключения света.