Стала одной из самых известных женщин-военных в Украине: где сейчас Маруся Зверобой

Женщина защищает Украину от врага

Маруся Зверобой — военнослужащая, волонтер, общественный деятель, которая получала ранения на фронте в 2023 году. Женщина еще в 2014 году организовала полигон, на котором проводили военное обучение бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Телеграф" расскажет больше о военной деятельности Зверобой, и где она сейчас.

Что известно о Марусе Зверобой

Женщина родилась в Киевской области в 1978 году. Училась на журналиста. Была владелицей веб-студии, занималась рекламой и обучала других дизайну. Также женщина разрабатывала эмблему Министерства энергетики, нагрудный знак "Шахтерская слава" и несколько других гербов.

Зверобой активно участвовала в Евромайдане, во время которого создала проект "Помощь раненым Майдана". В 2014 году организовала "Марусин полигон", где инструкторы с военным образованием обучали контрактников Вооруженных сил Украины. В том же году возглавила 11-й батальон "Правого сектора" в Киевской области. Также сотрудничала с бойцами 79 бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Это военное формирование даже называли "Марусини медведи".

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

В 2016 году Зверобой подписала контракт с ВСУ. Тогда она стала командиром инструкторской группы "Марусиных медведей". Проходила службу на Светлодарской дуге. Одно время входила в бригаду быстрого реагирования Нацгвардии.

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

Затем присоединилась к 132-му батальону десантно-штурмовых войск, в котором выполняла задания на Мариупольском направлении. В 2019 году военнослужащая реализовала проект коротких ротаций в этом подразделении. Получила президентское отличие "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" и орден "Народный Герой Украины".

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

В 2019 году Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство против Зверобой и Федины. Причиной стала критика президента Владимира Зеленского, ездившего на линию разграничения в 2019 году. В помещении военной проводили обыск. Позже ДБР сообщило о подозрении Марусе из-за "угроз" главе государства. Суд приказал женщине сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Тогда Зверобой избрали меру пресечения в виде личного обязательства, но его не продлили.

Фото: 4studio

В 2020 году Зверобой присоединилась к партии "Европейская солидарность" и баллотировалась в парламент. Но сняла свою кандидатуру в пользу Руслана Кошулинского.

Где сейчас Маруся Зверобой

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зверобой присоединилась к рядам терробороны Киевской области. Впоследствии военная вернулась в 132-й батальон, где уже раньше служила.

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

В 2023 году Маруся получила ранение в ногу, и некоторое время проходила реабилитацию. После этого женщина вернулась на фронт. Вскоре на войне погиб муж Зверобой, разведчик 132 батальона Максим Никитенко, с которым они вместе защищали Украину от оккупантов. Это произошло во время штурма Роботиного в Запорожской области. С защитником попрощались в Михайловском Златоверхом соборе.

После потери мужа Зверобой вернулась на фронт. В частности, участвовала в одной из операций в Харьковской области.

В 2024 году суд закрыл уголовное производство против Зверобой и Федины за угрозы президенту Зеленскому. Также военнослужащая делится своими мыслями по поводу войны, общественно-политических процессов и высказывается о действующей власти. Периодически она показывает, как проходит служба на фронте.

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

Фото с фейсбук-страницы Маруси Зверобой

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