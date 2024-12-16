В Днепре действуют новые графики отключений: как узнать свою подочередь

Новый унифицированный национальный график исправляет ситуацию, когда при одинаковых ограничениях некоторые области были со светом больше, а другие меньше

С понедельника, 16 декабря, в Украине начинают действовать новые графики отключения света. По всей Украине каждая группа потребителей была разделена на две подгруппы, теперь между отключениями света будет минимум 3,5 часа с электричеством. В частности, обновленные графики уже действуют в Днепре.

В ДТЭК напомнили, где можно узнать обновленные графики – это можно выяснить в чат-боте, или на сайте ДТЭК Днепровские электросети. В обновленном графике все потребители остаются именно в той очереди, в которой были до этого. Узнать свою подочередь можно по ссылке.

Графики отключений в Днепре 16 декабря

Как сообщили в ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", по распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", 16 декабря с 07:00 до 20:00 будут применяться отключения следующих очередей:

1.1 очередь – с 12:00 до 16:00.

– с 12:00 до 16:00. 1.2 очередь – с 15:00 до 16:00.

– с 15:00 до 16:00. 2.1 очередь – с 12:00 до 16:00.

– с 12:00 до 16:00. 2.2 очередь – с 12:00 до 16:00.

– с 12:00 до 16:00. 3.1 очередь — с 07:00 до 08:00 и с 16:00 до 19:00.

— с 07:00 до 08:00 и с 16:00 до 19:00. 3.2 очередь — с 07:00 до 08:00 и с 16:00 до 17:00.

— с 07:00 до 08:00 и с 16:00 до 17:00. 4.1 очередь – с 16:00 до 20:00.

– с 16:00 до 20:00. 4.2 очередь – с 16:00 до 20:00.

– с 16:00 до 20:00. 5.1 очередь – с 08:00 до 12:00.

– с 08:00 до 12:00. 5.2 очередь – с 08:00 до 12:00.

– с 08:00 до 12:00. 6.1 очередь – с 08:00 до 12:00.

– с 08:00 до 12:00. 6.2 очередь – с 08:00 до 12:00.

Как объясняли в ДТЭК, с 01:00 16 декабря по всей Украине, в том числе и на Днепропетровщине, начали действовать новые унифицированные графики стабилизационных отключений, которые одинаковы для всех регионов. Это дает возможность более гибкого управления энергосистемой, что позволяет отключать меньшее количество клиентов.

"Раньше подход к формированию графиков отключений в разных областях значительно отличался по количеству часов со светом и без света. Чтобы исправить это, НЭК Укрэнерго и Министерство энергетики внедряют единый подход к созданию графиков по всей стране, который зафиксирован законодательно", — объяснили энергетики.

Что изменилось

График отключений поделен на 30-минутные интервалы, а каждая очередь поделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Часов со светом будет больше – не менее 3,5 часов между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие графики отключений будут действовать в понедельник, 16 декабря, по всей Украине. Одновременно максимум будут отключать по две очереди.