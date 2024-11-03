Самый популярный курорт Одесской области пуст и разрушен на третий год полномасштабной войны (видео)

До войны, которую развязала РФ в 2022 году, это место привлекало тысячи туристов из Украины и из-за границы

Поселок Затока Одесской области, который до полномасштабного вторжения был одним из самых популярных курортов на Черном море, превратился в руины. Российские войска по населенному пункту часто запускают дроны и ракеты.

Соответствующее видео появилось в одном из телеграмм-каналов Одессы. На опубликованных кадрах заметно, что почти большинство домов разрушены.

На улицах почти не видно людей. А до полномасштабного вторжения по данным Википедии, на 2001 год там население было около 1300 человек.

Добавим, что именно в Затоке отдыхали украинцы, а до 2014 года – поляки, россияне, молдаване и белорусы. Этот курортный городок считался самым популярным направлением у моря, где можно было найти жилье и отдых на любой вкус и кошелек.

Гостиницы и базы отдыха в Затоке и окрестных поселках сильно поднялись в цене, а соответственно вырос уровень и качество отдыха. До полномасштабного вторжения цены в "высокий сезон" (июль-август) порой превышали стоимость путевки в Турцию и Египет.

Однако после 24 февраля 2022 года все изменилось. И сейчас Залив напоминает город-призрак. Немногочисленные появляющиеся в интернете фото и видео внушают сравнение с опустевшей Припятью.

В поселке уже третий год нет ни владельцев кафе, ни туристов. Даже местные жители, имеющие собственные дачи и дома для отдыха, ранее сдававшиеся в аренду, не рискуют появляться в Затоке.

Все пляжи закрыты с начала войны – акватория моря вся заминирована, чтобы не допустить высадки вражеских войск на побережье.

Украинский Покровск Донецкой области, который скоро закроют на въезд и выезд, посетил корреспондент "Телеграфа". Он показал, как выглядит город в 6 км от линии столкновения оккупантов и воинов ВСУ.