В Раде предлагают ограничить зарплаты топ-чиновникам: какая сумма будет максимальной
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Максимальный размер зарплаты госслужащих не будет превышать 100 тысяч гривен
В Верховной Раде Украины рассматривают законопроект, предусматривающий изменения в системе оплаты труда госслужащих. Документ предлагает установить максимальный размер зарплаты должностным лицам.
Если документ будет принят, то максимальные зарплаты не будут превышать 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующие положения прописаны в Пояснительной записке к аконопроекту 12316 от 13.12.2024.
Ключевая цель законопроекта – перераспределение бюджетных средств на нужды сектора безопасности и обороны в условиях военного положения. Авторы документа подчеркивают необходимость обеспечения социальной справедливости и поддержки военнослужащих.
Ограничение коснется широкого круга государственных служащих, в частности:
- народных депутатов;
- членов Кабинета Министров;
- работников Офиса Президента;
- судей;
- прокуроров;
- работников Национального банка;
- руководителей государственных предприятий.
Важно отметить, что установленная планка не распространяется на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
"Временно, на период действия военного положения, заработная плата работников бюджетных учреждений будет начисляться в сумме, не превышающей 100 тысяч гривен в месяц", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении комитета в Верховной Раде.
Также ранее Телеграф писал о том, что внефракционные нардепы хотят получить больше прав. В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект.