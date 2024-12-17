В Раде предлагают ограничить зарплаты топ-чиновникам: какая сумма будет максимальной

Максимальный размер зарплаты госслужащих не будет превышать 100 тысяч гривен

В Верховной Раде Украины рассматривают законопроект, предусматривающий изменения в системе оплаты труда госслужащих. Документ предлагает установить максимальный размер зарплаты должностным лицам.

Если документ будет принят, то максимальные зарплаты не будут превышать 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующие положения прописаны в Пояснительной записке к аконопроекту 12316 от 13.12.2024.

Ключевая цель законопроекта – перераспределение бюджетных средств на нужды сектора безопасности и обороны в условиях военного положения. Авторы документа подчеркивают необходимость обеспечения социальной справедливости и поддержки военнослужащих.

Ограничение коснется широкого круга государственных служащих, в частности:

народных депутатов;

членов Кабинета Министров;

работников Офиса Президента;

судей;

прокуроров;

работников Национального банка;

руководителей государственных предприятий.

Важно отметить, что установленная планка не распространяется на военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

"Временно, на период действия военного положения, заработная плата работников бюджетных учреждений будет начисляться в сумме, не превышающей 100 тысяч гривен в месяц", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении комитета в Верховной Раде.

Также ранее Телеграф писал о том, что внефракционные нардепы хотят получить больше прав. В ВР зарегистрировали соответствующий законопроект.